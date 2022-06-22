Минобороны РФ: Боевики ВСУ взорвали школу с целью провокации

Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге в среду, 22 июня, сообщил, что украинские националисты взорвали школу в ДНР с целью обвинения российских военных в якобы уничтожении объектов гражданской инфраструктуры.

Генерал-полковник Мизинцев рассказал журналистам, что «в Авдеевке Донецкой Народной Республики специалистами центра информационно-психологических операций (ЦИПСО) ВСУ проведена очередная провокация с целью обвинения Вооруженных Сил России в якобы уничтожении объектов гражданской инфраструктуры. Для этого националисты взорвали здание общеобразовательной школы № 6 и распространили сфабрикованные фото- и видеоматериалы в украинских и западных СМИ».

«Подобные фейки регулярно тиражируются украинской пропагандой при поддержке стран коллективного Запада», – заявил представитель минобороны России.

Также Михаил Мизинцев сообщил, что «в Славянске Краматорского района боевики украинских вооруженных формирований заминировали обочины автодороги по улице Героев Труда, примыкающей к трассе М-03, при этом, местное население умышленно не оповещалось».

«Заранее предупреждаем мировое сообщество и международные организации об этой бесчеловечной провокации, подготовленной украинскими властями, в результате которой могут пострадать мирные граждане, а киевский режим по отработанному сценарию обвинит российских военнослужащих в неизбирательных ударах», – заявил генерал-полковник Мизинцев на брифинге.

Москва, Иван Бабурин

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