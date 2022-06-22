НАТО объявит о новой расстановке сил в Европе

Специальный помощник президента США – старший директор по Европе Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Аманда Слоат в среду, 22 июня, заявила, что на совещании в Мадриде НАТО выступит с широкими объявлениями о новой расстановке сил в Европе, – сообщает ТАСС.

Комментируя на конференции Атлантического совета в Вашингтоне предстоящий саммит НАТО в Мадриде, Слоат сказала: «Я думаю, что будут более широкие объявления о расстановке сил и средств. Альянс обсуждает это на протяжении года, начиная с предыдущего саммита. Ожидаю, что ряд союзников выступит с объявлениями . Я в полной мере ожидаю, что переговоры по расстановке сил и средств займут центральное место на саммите на будущей неделе».

Напомним, что саммит НАТО состоится в Мадриде 28-30 июня.

Вашингтон, Иван Бабурин

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