США приняли 10 тысяч украинских беженцев

Помощник главы госдепа США по делам народонаселения, беженцев и миграции Хульета Нойес на брифинге для иностранных журналистов в среду, 22 июня, заявила, что в рамках программы Uniting for Ukraine в США прибыли около 10 тысяч украинцев, – сообщает ТАСС.

В частности, Нойес на брифинге сказала: «Сегодня у нас более 50 тысяч заявок на спонсорство. Свыше 30 тыс. украинцев получили разрешение на въезд, более 10 тыс. уже прибыли. С февраля было выделено $914 млн только в виде гуманитарной помощи. Эти средства пошли на поддержку людей на Украине, а также многим странам, которые помогают поддерживать украинских беженцев».

Программа Uniting for Ukraine администрации США была запущена в апреле текущего года. Программа позволяет украинцам приехать и находиться в США до двух лет при наличии в стране лица, готового оказывать им финансовую поддержку, а также при соблюдении ряда других условий. В рамках этой программы США намерены принять до 100 тыс. украинцев.

Следует отметить, что по данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, после 24 февраля с Украины в соседние страны прибыли более 8 млн. человек. При этом с 28 февраля по 21 июня 2 836 563 украинца пересекли границу в обратном направлении.

Вашингтон, Иван Бабурин

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