США увеличат военные расходы почти на 40 миллиардов долларов

Увеличение военных расходов страны на $37 млрд. в 2023 году одобрила Палата представителей конгресса США в среду, 22 июня, – сообщают СМИ.

Сообщается, что «за» поправки в проект оборонного бюджета США проголосовали 42 конгрессмена, 17 высказались «против».

Согласно утвержденному проекту, предусматриваются различные программы поддержки союзников США в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе, в том числе финансирование Тихоокеанской инициативы, Европейской инициативы сдерживания и Инициативы Балтийской безопасности. Кроме того, финансовая помощь Украине будет увеличена до $1 млрд.

Ранее СМИ сообщали, что на 2023 финансовый год общий размер оборонных расходов США составит $847 млрд.

Вашингтон, Иван Бабурин

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