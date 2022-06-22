Чехия не будет выдавать визы россиянам и белорусам до марта следующего года

Правительство Чешской республики по предложению МИД страны в среду, 22 июня, приняло решение не выдавать до марта 2023 года въездные визы, а также разрешения на длительное пребывание в республике гражданам России и Белоруссии, – сообщают СМИ.

В сообщении пресс-службы чешского МИДа говорится: «Принятое после 24 февраля этого года решение о запрете на выдачу гражданам РФ и Белоруссии виз для въезда в Чехию, а также разрешений на длительное пребывание в республике, будет действовать до конца марта 2023 года. Исключение составляют гуманитарные случаи».

«Целью данной меры является оказание давления на власти РФ и Белоруссии для окончания военных действий на Украине, а также интересы безопасности Чехии», – заявили в МИД Чешской республики.

При этом в пресс-службе внешнеполитического ведомства Чехии отметили, что те граждане России и Белоруссии, которые уже имеют разрешения на долговременное пребывание в Чехии, могут подавать документы о продлении данного разрешения в соответствии с установленным режимом.

Прага, Иван Бабурин

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