США на саммите G7 представят конкретные предложения по давлению на Россию

Высокопоставленный представитель Белого дома в среду, 22 июня, в ходе телефонного брифинга, посвященного запланированной поездке президента США Джо Байдена на встречу лидеров Группы семи (G7) в Германию, заявил, что Соединенные Штаты на саммите G7 намерены представить набор предложений по усилению давления на Россию, – сообщает ТАСС.

Чиновник администрации США на брифинге сказал следующее: «На саммите мы представим конкретный набор предложений по усилению давления на Россию и демонстрации нашей коллективной поддержки Украины».

По словам представителя Белого дома, лидеры G7и Джо Байден в частности, также обсудят рост инфляции в мире, вопросы энергетической и продовольственной безопасности. Всего, участники саммита Группы семи, который пройдет 26-28 июня на юге Германии, проведут семь пленарных сессий, в том числе и по Украине, президент которой Владимир Зеленский примет участие по видеосвязи.

«На саммите в Германии президент Байден примет участие в семи пленарных сессиях, начиная от сессии по глобальной экономике и заканчивая сессиями по инфраструктуре, климату, энергетической безопасности и, конечно, по Украине. В дополнение к основным членам «семерки» на саммит также приглашены Аргентина, Индия, Индонезия, Сенегал и ЮАР . Таким образом, эта площадка станет возможностью для президента Байдена пообщаться с широким кругом мировых лидеров. Также на этом саммите президент Зеленский присоединится к лидерам, чтобы обсудить наши постоянные усилия по оказанию помощи Украине в защите от российской агрессии», – сообщил на брифинге представителям СМИ представитель Белого дома высокого ранга.

Вашингтон, Иван Бабурин

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