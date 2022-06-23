Боррель: Ситуация с Калининградом – это не блокада

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в четверг, 23 июня, заявил, что Евросоюз не намерен блокировать сообщение между Калининградом и Россией, – сообщает ТАСС.

Боррель, в частности, сказал: «Ситуация с Калининградом – это не блокада. Мы не хотим блокировать трафик между Калининградом и Россией, но в то же время нам нужен контроль в вопросах предотвращения обхода санкций, наложенных ЕС. И это нужно делать одновременно. Это возможно».

В свою очередь, официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в своем телеграм-канале прокомментировала заявление Борреля следующим образом: «ЕС не хочет блокировать трафик между Россией и Калининградом, а хочет избежать обхода санкций – глава дипломатии ЕС Боррель». А он не объяснил, чего хотел ЕС, когда вводил санкции? Ведь наверняка чего-то хотел».

Брюссель, Иван Бабурин

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