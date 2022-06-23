Премьер Грузии отреагировал на резолюцию ЕП с рекомендацией о присвоении Украине статуса кандидата в члены ЕС

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в четверг, 23 июня, заявил, что решение не давать его стране статус кандидата в ЕС несправедливо, – сообщает Sputnik -Ближнее зарубежье.

Комментируя резолюцию Европарламента в поддержку предоставления Украине и Молдавии статуса кандидатов в ЕС, грузинский премьер заявил: «Если кому-то членство в ЕС и полагается, то именно Грузии, а затем уже Украине и Молдове. Такая маленькая страна, как Грузия, сделала многое для всего мира и везде внесла выдающийся вклад. Грузия заслуживала большего».

Напомним, 14 июня премьер Грузии заявил, что его страна достойнее вступления в ЕС, чем Украина и Молдова.

«Мы на десять голов впереди этих стран, а в некоторых моментах – опережаем даже государства ЕС. Если для этого нужна войне, то мы ее не хотим, мы хотим заслуженного статуса! Мы не просим того, чего недостойны – мы требуем статус», – заявил Ираклий Гарибашвили.

Ранее сегодня, 23 июня, Европарламент принял резолюцию в поддержку предоставления Украине и Молдавии статуса кандидатов в ЕС. Данная резолюция имеет рекомендательный характер. Решение по предоставлении статуса кандидата в ЕС Украине и Молдавии может быть принято позднее на саммите ЕС.

Тбилиси, Иван Бабурин

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