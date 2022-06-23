Зеленский пожаловался израильтянам на недостаточную помощь с их стороны

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 23 июня, выступая по Zoom перед студентами и преподавательским составом Еврейского университета, пожаловался на недостаточную помощь Израиля, – сообщают израильское издание Newsru.co.il.

Рассказав собравшимся о «бесчинствах русских оккупантов», Владимир Зеленский попросил помощи от Израиля: «Мы хотели бы получить поддержку от вашего правительства, я считаю, что это было бы справедливо. Но, к сожалению, мы не видим пока, чтобы Израиль присоединился к санкциям», – заявил Зеленский и привел в пример Люксембург, который передал Украине помощь в размере 15% своего оборонного бюджета.

Как отмечает Newsru.co.il, президент Украины, поблагодарив израильтян за поддержку его страны, сказал: «К сожалению, мы не получили большую часть помощи, на которую рассчитывали получить от Израиля».

Тель-Авив, Иван Бабурин

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