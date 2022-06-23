Украинские боевики массово сдаются в плен под Лисичанском и Северодонецком

Подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в четверг, 23 июня, заявил, что украинские военные сдаются в плен у Лисичанска и Северодонецка, – сообщает Первый канал.

В эфире телеканала Марочка сказал: «Сейчас по всей линии фронта на данном участке местности, как локально, так и массово, происходит сдача в плен. Это касается и лисичанско-северодонецкой группировки, это касается и горско-золотовской группировки».

«Сдаются как представители праворадикальных сил, так и обычные военные. По состоянию на 16.00 мне сообщили о двух таких сдачах в плен по десять человек», – рассказал подполковник Марочко.

В свою очередь, официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко также сообщил, что «вся территория ЛНР, судя по тенденции, будет освобождена, я полагаю, в ближайшее время. Передовые позиции украинских военных оттесняются в тыл все дальше и дальше».

Луганск, Иван Бабурин

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