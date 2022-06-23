Польша запретила российским геям участвовать в параде в Варшаве

Польские организаторы гей-парада в Варшаве запретили активистам «За Свободную Россию»* принимать участие в мероприятии, – сообщает Газета.ру.

Издание со ссылкой на журналиста Рената Давлетгильдеева, который опубликовал обращение от создателей организации «За Свободную Россию»* пишет, что «в этом году гей-парад в Польше был организован совместно с украинским ЛГБТ-сообществом «КиевПрайд» из-за того, что на Украине сейчас небезопасно проводить парады. Украинская сторона потребовала избегать на прайде связанных с Россией флагов и лозунгов, которые могут «травмировать и триггерить».

Представители российских геев также говорят, что несмотря на то, что они согласились на условия поляков, им все равно запретили сформировать колонну.

Сообщается также, что один из инициаторов гей-колонны «Свободной России» заявил: «Мы чувствуем себя частью Парада в понимании его постулатов и обращаемся ко всем участникам: помните, о чем Парад. Нельзя отменить равенство по отношению к любой из групп. Сложившаяся ситуация огорчает и тревожит, особенно учитывая, что в общественной дискуссии Польши звучит вопрос о русских, выступающих против президента России Владимира Путина».

Следует отметить, что в Мадриде, в связи с проведением саммита НАТО, гей-парад, который должен был пройти по центральным улицах столицы Испании, перенесли на окраины города.

* Организация, деятельность которой признана в России нежелательной

Варшава, Иван Бабурин

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