Украине и Молдавии предоставили статус кандидатов в члены ЕС

Глава Евросовета Шарль Мишель в ходе проходящего в Брюсселе саммита ЕС в четверг, 23 июня, заявил, что главы государств и правительств Евросоюза приняли решение предоставить Украине и Молдавии статус страны – кандидата на вступление в состав ЕС, – сообщают СМИ.

Глава Евросовета в своем Twitter написал: «Евросовет только что принял решение о предоставлении Украине и Молдавии статуса кандидата в члены ЕС. Это исторический момент – сегодняшний день знаменует собой решающий шаг на вашем пути к ЕС. Наше будущее вместе».

Со своей стороны президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Евросоюз за решение предоставление Киеву статуса кандидата на вступление.

«Искренне приветствую решение лидеров ЕС предоставить Украине статус кандидата. Это уникальный и исторический момент в отношениях Украины и ЕС», – написал в своем Twitter Зеленский.

Брюссель, Иван Бабурин

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