Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге в четверг, 23 июня, заявил, что в Одессу в сопровождении боевиков «Азова»* прибыли репортеры CNN, которые планируют произвести съемку терактов на гражданских объектах для последующего обвинения в этом России.

В частности, генерал-полковник Мизинцев сказал: «В Одессу прибыли два репортера новостного канала CNN в сопровождении 10 военнослужащих националистического батальона «Азов»*. Запланирована видеосъемка подготовленных террористических актов на гражданских объектах, для последующего обвинения России в применении запрещенных методов ведения военных действий».

«Подобные провокации со стороны украинских властей о бесчинствах русских в ближайшее время планируется широко распространить через западные СМИ и на различных интернет-ресурсах», – сообщил начальник НЦУО РФ.

Также представитель минобороны РФ рассказал о том, что украинские националисты планируют взорвать первую детскую больницу в Харькове, чтобы потом обвинить в этом российскую армию.

«Специалистами 72-го центра информационно-психологических операций ВСУ готовятся очередные циничные провокации с гибелью мирного населения для обвинения российских Вооруженных сил в нанесении неизбирательных ударов по гражданским объектам: в Первую детскую городскую больницу Харькова боевики националистического батальона «Кракен»* и 113-й бригады территориальной обороны под угрозой расстрела насильно привозят медицинский персонал и больных детей из других медицинских учреждений города», – сказал Мизинцев и добавил, что здание больницы заминировано, и неонацисты планируют его взорвать с началом нанесения российскими войсками артиллерийских ударов по военным объектам в Харькове.

«Для подготовки фейковых фото- и видеоматериалов город уже прибыли корреспонденты ведущих западных информационных агентств», – заявил генерал-полковник Мизинцев.

*Организация признана экстремистской и запрещена в России

Москва, Иван Бабурин

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