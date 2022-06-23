Ассамблея ПАСЕ приняла резолюцию с обвинением России в авиакатастрофе Boeing МН17

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ), не дожидаясь решения суда, в четверг, 23 июня единогласно приняла резолюцию, в которой говорится, что малайзийский Boeing МН17 над Украиной в июле 2014 года был сбит российской ракетой «Бук», – сообщают СМИ.

В заявлении на сайте Ассамблеи говорится: «ПАСЕ заявила, что, основываясь на доказательствах, которые стали доступными докладчику с помощью украинских и нидерландских властей, она считает самым убедительным сценарием на данный момент то, что рейс MH17 был сбит над Украиной в 2014 году ракетой из «Бука», предоставленной военным формированиям, контролируемым Российской Федерацией».

Согласно тексту резолюции, в ней ничего не сказано о необходимости предоставления данных со спутников США, о которых сообщалось официально и которые Вашингтон отказывается предоставлять следствию. При этом Ассамблея также призывает Россию «официально извиниться» перед родственниками погибших при крушении малайзийского Boeing МН17.

Следует отметить, что Парламентская ассамблея Совета Европы не имеет никакого отношения к реальному расследованию авиакатастрофы. Напомним также, что Россия вышла из ПАСЕ еще в марте текущего года.

Страсбург, Иван Бабурин

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