Лавров: Гутерреш затягивает продовольственный кризис

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг, 23 июня, заявил, что генсек ООН Антониу Гутерреш своими действиями затягивает продовольственный кризис, – сообщает Национальная государственная телерадиокомпания Белоруссии.

В интервью телеканалу Лавров сказал: «Генеральный секретарь ООН своими действиями затягивает продовольственный кризис, не дает возможности побыстрее направить туда зерно. Это прискорбно. Он хочет сначала договориться про украинское зерно, потом про российское. Нас никто никуда не торопит. Одновременно Гутерреш пытается решать вопросы вывоза зерна из украинских портов без учета ежедневно объявляемых нами коридоров. Эта ситуация создает проблемы для многих развивающихся стран».

Минск, Иван Бабурин

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