Вашингтон выделил Киеву еще 450 миллионов долларов военной помощи

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби на брифинге в четверг, 23 июня, заявил, что Соединенные Штаты выделяют Украине очередной транш военной помощи в размере 450 млн. долларов, – сообщает ТАСС.

В частности, в ходе брифинга Кирби сказал: «Соединенные Штаты объявили о предоставлении Украине о дополнительного пакета помощи в области безопасности на сумму в 450 млн. долларов в рамках нашего обязательства по поддержке Украины в деле защиты своей демократии перед лицом неспровоцированной российской агрессии. Этот пакет содержит вооружения и технику, включая новые HIMARS, десятки тысяч снарядов для артиллерийских систем, которые уже были предоставлены, а также патрульные катера, чтобы помочь Украине защитить свое побережье и водные пути».

Джон Кирби также заявил журналистам, что по его данным, общая сумма военной помощи, предоставленной Киеву, начиная с 24 февраля составила на данный момент приблизительно 6,1 млрд. долларов, а с начала президентства Джо Байдена – 6,8 миллиардов.

Вашингтон, Иван Бабурин

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