Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг, 23 июня, заявил, что когда Украина предложит возобновить переговоры, Россия учтет мнение освобожденных районов, – сообщает Национальная государственная телерадиокомпания Белоруссии.

В интервью телекомпании Лавров сказал: «У большинства населения даже мысли нет опять возвращаться под контроль неонацистских властей или властей, всячески потакающих неонацизму».

Говоря о возможных переговорах с Украиной, глава российского МИДа заявил, что представители стран Европы настоятельно просят Украину вернуться к переговорному процессу, но «англосаксы не разрешают этого сделать».

«С огромным удовольствием примем приглашение президента Белоруссии собраться на белорусской территории. Но я бы не стал даже загадывать. Сейчас не вижу возможности для украинской стороны предложить, но мы и сами предлагать ничего не будем. Давно уже все предложили. Мяч на их стороне. Не вижу возможности, что им разрешат воспользоваться возвращением к переговорной процедуре», – сказал Сергей Лавров в интервью Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии.

Минск, Иван Бабурин

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