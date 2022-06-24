В ЕС считают невозможными нормальные отношения с Путиным

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в пятницу, 24 июня, заявила, что считает, невозможной нормализацию отношений Евросоюза с президентом России Владимиром Путиным невозможна, – сообщает телеканал «Украина24».

В эфире телеканала фон дер Ляйен сказала: «Мы ввели шесть пакетов санкций, которые серьезно подрывают российскую экономику, все глубже и глубже с течением времени. Поэтому для нас невозможно вернуться к нормальным отношениям с Путиным».

Брюссель, Иван Бабурин

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