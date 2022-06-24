ЕС может отказаться от железнодорожной блокады Калининградской области

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в своем видеообращении в пятницу, 24 июня, заявил, что появились сообщения о том, что Евросоюз не будет препятствовать транзиту товаров из России в Калининград, – сообщает RT.

В видеоролике, опубликованном в Telegram-канале, Алиханов говорит следующее: «Сейчас, правда, появились сообщения о том, что европейцы учтут свои обязательства и не будут препятствовать калининградскому транзиту. Посмотрим, как это отразится в документах, насколько это будет быстро. При любом сценарии у Калининграда есть необходимая поддержка из федерального центра»

Ранее Алиханов заявил, что в Калининградской области рассчитывают, что совместно с МИД России удастся добиться поправок Евросоюза, которые исключат ограничения на транзит в регион.

Напомним, что «Литовские железные дороги» уведомили 17 июня Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда санкционных товаров через Литву из России.

Калининград, Иван Бабурин

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