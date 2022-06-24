Путин: Россия может поставить на мировые рынки порядка 50 миллионов тонн зерна

Президент России Владимир Путин на заседании в формате «БРИКС плюс» в пятницу, 24 июня, заявил, что Россия может поставить на мировые рынки, скорее всего, 50 млн. тонн зерновых, – сообщают СМИ.

В своем выступлении российский лидер сказал: «Бог даст, у нас все будет нормально. И мы от 37 миллионов тонн, которые в этом году на мировой рынок поставляем, скорее всего, сможем поставить на мировые рынки 50 миллионов тонн. Россия является значимым и ответственным участником мирового рынка продовольствия. Мы, безусловно, готовы и далее добросовестно исполнять все свои контрактные обязательства по поставке сельхозтоваров, удобрений, энергоносителей и другой критически важной продукции».

«Россия – значимый и ответственный участник мирового рынка продовольствия, который оказывает нуждающимся странам гуманитарную помощь», – заявил на заседании «БРИКС плюс» Владимир Путин.

Отметим, что ранее сегодня, 24 июня глава МИД ФРГ Анналена Бербок на брифинге в Берлине заявила, что «Россия вполне осознанно использует голод в качестве боевого оружия, берет весь мир в заложники».

В свою очередь, официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отреагировала на заявление немецкого министра иностранных дел, назвав их «безграмотной и циничной ложью».

Москва, Иван Бабурин

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