США выступили против досмотра украинских судов Россией

Госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Берлине во время встречи министров иностранных дел стран – участниц G-7 в пятницу, 24 июня, заявил, что Соединенные Штаты выступают против того, чтобы Россия досматривала украинские суда, – сообщает ТАСС.

Говоря на тему вывоза продовольствия Черным морем из украинских портов, глава американского госдепа сказал: «По какому праву и на основании какой логики Россия настаивает на досмотре украинских суверенных судов, выходящих из украинских портов и отправляющихся в другие страны? Это не имеет никакого смысла».

Госсекретарь США также отметил, что «США устраняют непредумышленные последствия своих санкций, чтобы содействовать преодолению продовольственного кризиса. Мы исключили из-под санкций продовольствие, удобрения, а также то, что необходимо для их вывоза из России».

«Если в результате рестрикций возникали какие-то сложности с вывозом продовольствия, это было сделано непреднамеренно, мы работаем над этим и делаем так, чтобы мы могли облегчить экспорт продовольствия», – заявил Блинкен.

Берлин, Иван Бабурин

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