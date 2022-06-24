Белоруссия заявила о желании переориентировать грузовые потоки в порты Санкт-Петербурга

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым в пятницу, 24 июня, заявил, что рассматривает возможность переориентировать на порты Санкт-Петербурга около 20 миллионов тонн грузов, – сообщают СМИ.

На встрече с Бегловым белорусский лидер сказал: «Есть о чем поговорить. Особенно в плане давления Запада на Беларусь. Мы полностью хотим миллионов 20 тонн переориентировать, свои потоки, на ваши порты. И буду просить у вас поддержки и помощи. С Президентом России мы об этом договорились. Вы знаете, он вам звонил по этому поводу. Думаю, что если мы с вами здесь развернемся, то и для Питера это будет хороший кусок работы. И для наших питерских друзей хорошие рабочие места».

Минск, Иван Бабурин

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