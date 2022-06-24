Блинкен напугал россиян эффектом от санкций

Госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Берлине во время встречи министров иностранных дел стран – участниц G-7 в пятницу, 24 июня, заявил, что эффект от санкций проявится в повседневной жизни россиян, – сообщает РИА Новости.

«Санкции уже имеют драматический эффект на экономику России и рубль. Думаю, вы увидите, что россияне не смогут купить то, что могли раньше, когда Россия была открыта миру», – сказал глава американского госдепа журналистам и добавил: «санкции будут кусаться сильнее и сильнее».

«Люди России будут чувствовать это в ежедневной жизни», – заявил Блинкен, но тут же оговорился, что «хотел бы, чтобы последствия санкций не причиняли страданий в России и чтобы народ страны не ощущал их на себе».

Берлин, Иван Бабурин

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