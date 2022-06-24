МИД РФ: Разработка Договора о запрещении ядерного оружия является контрпродуктивной

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в пятницу, 24 июня, в связи с завершением первой Конференции государств-участников (КГУ) Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), проходившим в Вене с 21по 23 июня, заявила, что Россия считает разработку договора ошибочным и контрпродуктивной, – сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В комментарии Захаровой говорится: «Разделяя приверженность благородной задаче построения мира, свободного от ядерного оружия, продолжаем твердо придерживаться позиции о том, что разработка ДЗЯО была преждевременной, ошибочной и по сути контрпродуктивной. Заложенный в ДЗЯО подход ведет лишь к нарастанию противоречий между ядерными и неядерными государствами».

«Россия, как и все остальные государства, обладающие военно-ядерным потенциалом, не принимала участия в КГУ ДЗЯО и не намерена это делать в дальнейшем. Соответственно, Россия не полагает себя связанной решениями, которые были приняты на первой КГУ или будут приняты на последующих конференциях по ДЗЯО», – заявила официальный представитель МИД России.

Следует отметить, что в октябре 2018 года Россия, Великобритания, Китай, США и Франция совместно заявили, что выступают против и не будут подписывать Договор о запрещении ядерного оружия.

Москва, Иван Бабурин

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