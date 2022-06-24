Минобороны РФ выступило со срочным заявлением

Официальный представитель минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в пятницу, 24 июня сообщил, что российские войска блокировали город Лисичанск с юга.

В срочном заявлении минобороны говорится: «Соединения и воинские части группировки войск «Центр» под командованием генерал-полковника Александра Лапина прорвав хорошо подготовленную оборону украинских войск, разгромили противостоящего противника, и, развивая наступление, блокировали город Лисичанск с юга. В течение пяти дней ими освобождено 11 населенных пунктов, из них наиболее крупные Лоскутовка, Мирная Долина, Устиновка».

Также российское оборонное ведомство сообщает, что «одновременно Южная группировка войск под командованием генерала армии Сергея Суровикина завершила разгром окруженной группировки ВСУ в «Горском котле». Российскими войсками и подразделениями Народной Милиции ЛНР освобождены населенные пункты Горское и Золотое».

Москва, Иван Бабурин

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