Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге в пятницу, 24 июня, сообщил, что боевики ВСУ концентрируют крупнокалиберную артиллерию и РСЗО этого на территории кладбища погибших от чумы в Одессе.

В ходе брифинга генерал-полковник Мизинцев сказал: «В Одессе на территории кладбища погибших от чумы в XIX веке (район Привоза, холм Чумка, ул. Водопроводная) боевиками ВСУ осуществляется концентрация крупнокалиберной артиллерии и РСЗО иностранного производства. В случае удара Вооруженных Сил России по скоплению техники ВСУ в данном районе украинская сторона намерена распространить в СМИ информацию о разрушении погребений и возникновении в Одессе биологической опасности якобы по вине российских военнослужащих».

«Достоверно установлено, что специалисты 83 центра информационно-психологических операций ВСУ готовят очередную циничную провокацию с целью обвинения российских Вооруженных Сил в нанесении ударов по потенциально опасным объектам, в результате реализации которой могут пострадать сотни мирных жителей Одессы», – сообщил начальник НЦУО РФ.

Москва, Иван Бабурин

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