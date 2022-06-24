Макрон: В состав ЕС позовут всех, кроме России и Белоруссии

Президент Франции Эммануэль Макрона на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе в пятницу, 24 июня, заявил, что в будущем в Евросоюз планируется пригласить все страны Европы, кроме Белоруссии и России, – сообщают СМИ.

В ходе пресс-конференции Макрон сказал: «Расширение ЕС – это процесс, который из-за своего темпа и того, как много времени на него нужно, не позволяет решить все, что нам нужно в Европе. И мы хотим, чтобы этот новый подход привлек всех – от Украины до Исландии, к сотрудничеству по вопросам безопасности и обороны, энергетики, инфраструктуры, здравоохранения, экономической солидарности».

Ранее Президент Франции сообщил, что первая встреча в таком формате пройдет осенью этого года в Чехии.

Брюссель, Иван Бабурин

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