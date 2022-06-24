Под Лисичанском сдались в плен около 600 украинских боевиков

Помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев в пятницу, 24 июня, заявил, что под Лисичанском сдались в плен около 600 украинских боевиков, – сообщает ТАСС.

Виталий Киселев, в частности, сказал: «Я полагаю, что не более 600 человек сдались в плен под Лисичанском. Это с ранеными. Большая часть убежала через Мирную Долину в Лисичанск. Погибших в разы больше».

Ранее Киселев также сообщил, что уже к вечеру 24 июня в котле под Лисичанском окажутся порядка 4,5 тыс. украинских военнослужащих.

«В котле под Лисичанском будет порядка 4,5 тыс. украинских военных», – сказал Помощник министра внутренних дел ЛНР и добавил: «Неделя – максимум полторы мы закончим полностью с Лисичанском. Все поселки, населенные пункты вокруг Лисичанска вплоть до промзоны мы уже очистим. Останется только Лисичанск и предприятие «Азот», с которого также они не хотят уходить».

Ранее сегодня официальный представитель минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что соединения и воинские части группировки войск «Центр»«ВС РФ блокировали Лисичанск с юга.

Луганск, Иван Бабурин

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