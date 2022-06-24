С мемориального комплекса в Катыни в Смоленской области сняли флаг Польши

Директор музея современной истории России, председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия Ирина Великанова в пятницу, 24 июня, заявила, что флаг Польши на мемориальном комплексе в Катыни в Смоленской области убран из-за враждебной политики этой страны по отношению к России.

В телеграм-канале ОП РФ Ирина Великанова сообщила: «Два флага – российский и польский на мемориалах являлись символом дружбы между нашими странами. То, что происходит сегодня – к дружбе не имеет никого отношения. Польша заняла откровенно враждебную политику в отношении Российской Федерации. В этих условиях размещение государственной символики Республики Польша на территории мемориалов, находящихся на территории нашей страны, неуместно».

Кроме того, директор музея современной истории России отметила, что «Польша цинично сносит памятники советским воинам-освободителям, поддерживает неонацистский режим на Украине, поставляет вооружения ВСУ, позволяет хамские выходки в отношении российских дипломатов и непозволительные высказывания по поводу русской культуры и всего русского руководством Польши».

Международный мемориал жертвам политических репрессий находится в Катынском лесу Смоленской области. На территории мемориала расположено военное кладбище, где похоронены 4 415 польских военнопленных офицеров, расстрелянных в 1940 году.

Смоленск, Иван Бабурин

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