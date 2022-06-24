В США принят закон, ограничивающий оборот оружия

Сенат и Палата представителей США в пятницу, 24 июня, впервые почти за 30 лет одобрили законопроект, направленный на усиление мер безопасности в сфере оборота стрелкового оружия, – сообщает издание The Hill.

Издание пишет, что принятый Конгрессом США законопроект Теперь отправится на подпись к президенту США Джо Байдену, который ранее в июне выступал в его поддержку.

Сообщается, что закон предусматривает усиление проверок биографических данных у покупателей оружия в возрасте от 18 до 21 года, а также делает федеральным преступлением приобретение и контрабанду стрелкового оружия через подставных лиц.

Новый законопроект предполагает выделение $750 млн. для помощи властям штатов, которые будут должны лишать доступа к стрелковому оружию лиц, которые представляют угрозу для себя и окружающих. Эти меры включают финансирование лечения психических расстройств.

Как отмечает The Hill, разработка двухпартийного законопроекта началась вскоре после того, как в школе в городе Ювалде (штат Техас) в результате стрельбы погибли 19 детей и двое взрослых.

Вашингтон, Иван Бабурин

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