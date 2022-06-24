В США принят закон, ограничивающий оборот оружия

Сенат и Палата представителей США в пятницу, 24 июня, впервые почти за 30 лет одобрили законопроект, направленный на усиление мер безопасности в сфере оборота стрелкового оружия, – сообщает издание The Hill.
Издание пишет, что принятый Конгрессом США законопроект Теперь отправится на подпись к президенту США Джо Байдену, который ранее в июне выступал в его поддержку.
Сообщается, что закон предусматривает усиление проверок биографических данных у покупателей оружия в возрасте от 18 до 21 года, а также делает федеральным преступлением приобретение и контрабанду стрелкового оружия через подставных лиц.
Новый законопроект предполагает выделение $750 млн. для помощи властям штатов, которые будут должны лишать доступа к стрелковому оружию лиц, которые представляют угрозу для себя и окружающих. Эти меры включают финансирование лечения психических расстройств.
Как отмечает The Hill, разработка двухпартийного законопроекта началась вскоре после того, как в школе в городе Ювалде (штат Техас) в результате стрельбы погибли 19 детей и двое взрослых.
Вашингтон, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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