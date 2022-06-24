Хьюстон отказался разрывать связи с российским городом-побратимом

Директор по торговле и международным связям в мэрии Хьюстона (штат Техас) Кристофер Олсон в ходе видеоконференции, в пятницу, 24 июня, заявил, что руководство города, решило сохранить связи с российским городом-побратимом, несмотря на критику со стороны президента Украины Владимира Зеленского, – сообщает РИА Новости.

Комментируя недавний призыв Зеленского разорвать связи с российскими городами, Олсон сказал: «Накануне проходила дискуссия о том, стоит ли разрывать или приостанавливать отношения с городами-побратимами на фоне спецоперации России на Украине. Мы решили сохранить их, поскольку посчитали, что они представляют возможность поддерживать налог на субнациональном и городском уровне».

Сообщается, что в Международной ассоциации городов-побратимов также придерживаются позиции по сохранению связей между регионами США и России, несмотря на геополитическую ситуацию.

Отметим, что Хьюстон имеет 18 городов-побратимов по всему миру. В России побратимом Хьюстона является Тюмень.

Напомним, что в начале июня президент Украины Зеленский раскритиковал американских градоначальников за их отказ разорвать связи с российскими городами-побратимами.

Хьюстон, Иван Бабурин

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