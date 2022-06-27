Жители Финляндии не хотят менять законы для вступления в НАТО

Жители Финляндии не поддерживают поправки в законодательство ради вступления страны в НАТО. При этом подавляющее большинство хотят, чтобы Финляндия вошла в Североатлантический альянс. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного газетой Helsingin Sanomat.

«Большинство – 79% финнов – хотят, чтобы Финляндия вступила в НАТО, 11% против, 10% не определились. В предыдущем опросе в мае поддержка НАТО составляла 73%, что также было самым высоким показателем на тот момент», – передает РИА «Новости» со ссылкой на исследование.

Вместе с тем, порядка 70% респондентов считают, что Финляндия не должна изменять свое законодательство или отказываться от принципов из-за выдвинутых Турцией условий, лишь 14% считают, что Хельсинки стоит пойти на уступки, остальные не определились с ответом.

Турция блокирует вступление Швеции и Финляндии в НАТО по причине поддержки этими странами Курдской рабочей партии, которую Анкара считает террористической организацией.

Хельсинки, Зоя Осколкова

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