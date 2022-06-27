Президент Бали пригласил Путина на саммит «Большой двадцатки»

Помощник президента России Юрий Ушаков на брифинге в понедельник, 27 июня, заявил, что президент Индонезии Джоко Видодо пригласил Владимира Путина на саммит G20 в очном формате, который пройдет 15-16 ноября на Бали, – сообщают СМИ.

На брифинге Ушаков сказал: «Мы получили официальное приглашение, что очень важно с учетом того, что на индонезийцев давят и давили соответствующие западные страны. Это все будет обсуждаться и 30 июня естественно (на встрече Путина и Видодо в Кремле Прим,– ред.) Но наш президент получил приглашение, и мы ответили положительно, сказали, что заинтересованы принять участие».

Также помощник президента России сказал, что «надеется, что пандемия (COVID-19,– ред.) позволит провести этот очень важный форум в очном формате. Но боюсь загадывать. Просто, некоторые страны до сих пор закрыты в контексте пандемии».

Москва, Иван Бабурин

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