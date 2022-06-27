Россия объявила восьмерых греческих дипломатов «persona non grata»

Министерство иностранных дел России в понедельник, 27 июня, сообщил, что в министерство была вызвана посол Греции в России Екатерини Нассика, которой был выражен решительный протест.

В сообщении на сайте МИД РФ говорится, что послу Греции выражен протест в связи «с конфронтационным курсом греческих властей в отношении России, включая поставки вооружений и военной техники киевскому режиму и объявление группы российских дипломатов в Греции «persona non grata».

В ответ на действия греческих властей «послу вручена нота с уведомлением о том, что в качестве ответной меры восемь греческих дипломатических сотрудников в России объявлены «persona non grata» и им надлежит покинуть территорию страны в течение восьми дней».

В российском внешнеполдитическом ведомстве подчеркнули, что «речь идет о прямых последствиях недружественных действий, инициированных властями Греции. Вся полнота ответственности за это лежит исключительно на Афинах. Указано, что в случае продолжения антироссийской политики оставляем за собой право на ответную реакцию».

Москва, Иван Бабурин

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