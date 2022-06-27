Шольц заявил о невозможности возвращения к прежним отношениям с Россией

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в баварском замке Эльмау, подводя итоги второго дня саммита G7 в понедельник, 27 июня, заявил, что в отношениях с Россией нет «пути назад» с 24 февраля, – сообщает РИА Новости.

Как сообщают СМИ, Шольц сказал журналистам: «Ясно, что эта война – глубокий разрыв в международных отношениях. Все правила, соглашения, которые мы заключали друг с другом о методах и способах сотрудничества государств, таким образом, нарушены, особенно согласие в вопросе, что границы не могут изменяться насильственным путем. Как G7 мы разделяем точку зрения, что речь идет об очень долгосрочных изменениях, которые окажут влияние на международные отношения на очень долгое время. В отношениях с Россией нет пути назад – во времена до нападения на Украину».

Со своей стороны, официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в своем телеграмм-канала прокомментировала заявление германского канцлера следующим образом: «Ситуация на Украине» – результат провокационной и подрывной политики западных режимов».

Берлин, Иван Бабурин

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