Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге в понедельник, 27 июня, сообщил, что Киевский режим готов утроить провокацию, вследствие которой без электроэнергии останется население большей части центральных регионов Украины.

Генерал-полковник Мизинцев сказал журналистам, что достоверно установлено, что киевский режим подготовил очередную провокацию с целью обвинения ВС РФ в разрушении важнейших элементов жизнеобеспечения Украины и создании энергетического и гуманитарного кризиса.

«Для ее реализации украинское командование целенаправленно разместило свои вооруженные формирования на Криворожской теплоэлектростанции (город Зеленодольск, Днепропетровская область), с территории которой подразделения артиллерии и РСЗО ежедневно (с 24 июня 2022 года) осуществляют выход на огневые позиции, совершают систематические обстрелы северных районов Херсонской области и укрываются на электростанции, провоцируя российские войска на открытие ответного огня», – сообщил начальник НЦУО РФ на брифинге.

По словам Михаила Мизинцева, «не исключено, что, не сумев спровоцировать российские Вооруженные силы на нанесение удара по Криворожской ТЭС, украинские националисты могут сами взорвать элементы электростанции и представить мировому сообществу поддельные доказательства нанесения удара со стороны российских войск».

«В случае реализации данного циничного сценария и разрушения объектов ТЭС без электроэнергии останется население большей части центральных регионов Украины и сотни объектов жизнеобеспечения», – заявил Генерал-полковник Мизинцев.

Представитель российского минобороны обратился с призывом к руководству, обслуживающему персоналу Криворожской ТЭС, а также к жителям Днепропетровской области «приложить все усилия для недопущения этой провокации».

«Выступив с публичным протестом против использования объектов энергетики вооруженными формированиями и добившись их вывода с территории теплоэлектростанции, вы сохраните свет и тепло в своих домах, обезопасите себя и своих близких и защитите украинский народ от произвола киевского режима» – заявил Михаил Мизинцев.

Москва, Иван Бабурин

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