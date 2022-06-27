Медведев назвал экс-министра МВД Латвии выпившим «придурком»

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в понедельник, 27 июня, назвал «придурком» бывшего министра внутренних дел Латвии Мариса Гулбиса за его слова о том, что НАТО и ЕС готовы забрать Калининград у России.

В своем телеграм-канале Медведев написал: «Там какой-то очередной придурок, бывший министр из Латвии, послал сигнал о том, что НАТО и Евросоюз забирают у нас Калининград. Видать, выпил или съел что-то плохое. Предлагает начать третью мировую войну. В себя придет – бояться каждого шороха у двери будет. И правильно. Память у нас хорошая…»

Напомним, что ранее латвийский экс-министра МВД заявил, что ограничение транзита в Калининградскую область – это сигнал России о том, что Европа и НАТО готовы «забрать» Калининград.

Москва, Иван Бабурин

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