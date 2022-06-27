Иран и Аргентина подали заявку на вступление в БРИКС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в понедельник, 27 июня, заявила, что Иран и Аргентина подали заявки на вступление в БРИКС.

В своем Telegram-канале Захарова написала: «Пока в Белом доме думали, что бы еще в мире отключить, запретить и испортить, Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС».

Следует отметить, что главы МИД стран БРИКС выразили поддержку началу расширения БРИКС, а постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь призвал стать участниками БРИКС+ такие страны, как Казахстан, Саудовская Аравия, Аргентина, Египет, Индонезия, Нигерия, Сенегал, ОАЭ и Таиланд.

Москва, Иван Бабурин

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