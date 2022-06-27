Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге в понедельник, 27 июня, сообщило, что боевики украинских формирований в качестве огневых позиций используют территории продовольственных предприятий Украины.

На брифинге генерал-полковник Мизинцев сообщил, что несмотря на то, что в Славянске, Краматорске и Харькове ощущается недостаток продуктов питания, украинские нацисты используют предприятия по производству хлеба и молока для артиллеристских позиций.

«В Донецкой Народной Республике на территориях хлебозавода (город Славянск, переулок Богомольца) и молокозавода (город Краматорск, улица Героев Союза) военнослужащие подразделений ВСУ оборудовали огневые позиции, разместили бронетехнику, артиллерийские орудия и РСЗО, из которых систематически обстреливают населенные пункты. В Харькове на территории хлебозавода № 11 (улица Гвардейцев-Широнинцев) националисты разместили дальнобойную артиллерию и РСЗО, при этом, эвакуация жителей из близлежащих домов умышленно не проводилась», – сказал представитель минобороны.

Москва, Иван Бабурин

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