Иран согласовал военную операцию Анкары против курдов в Сирии

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахян после переговоров в Анкаре со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу на пресс-конференции в понедельник, 27 июня, заявил, что Тегеран не будет возражать против новой предполагаемой турецкой военной операции против курдских боевиков в Сирии, – сообщает телеканал Al Arabiya.

В ходе брифинга Абдоллахян сказал эурналистам: «Мы очень хорошо понимаем озабоченность Турции безопасностью. Мы понимаем, что, может быть, потребуется спецоперация. Проблемы безопасности Турции должны решаться полностью и на постоянной основе».

Следует напомнить, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в течение последних нескольких недель неоднократно заявлял, что может начать новое наступление в Сирии против курдских боевиков, которые, по его утверждению, ведут повстанческую деятельность против турецкого государства.

Анкара, Иван Бабурин

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