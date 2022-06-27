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Вторник, 28 июня 2022, 00:43 мск

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В Южной Корее начались военные учения

Фото: Pixabay

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи в понедельник, 27 июня, объявил о начале учений на фоне возможной подготовки в КНДР испытания ядерного оружия. Учения проходят вдоль западного побережья страны, – сообщает агентство Yonhap.

В сообщении агентства со ссылкой на вооруженные силы страны говорится: «Сеул стремится повысить свою боевую готовность, проводя пятидневные совместные учения военно-воздушных сил и военно-морского флота на фоне растущих опасений в связи с возможным проведением Пхеньяном ядерного испытания».

Сеул, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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