В Южной Корее начались военные учения

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи в понедельник, 27 июня, объявил о начале учений на фоне возможной подготовки в КНДР испытания ядерного оружия. Учения проходят вдоль западного побережья страны, – сообщает агентство Yonhap.

В сообщении агентства со ссылкой на вооруженные силы страны говорится: «Сеул стремится повысить свою боевую готовность, проводя пятидневные совместные учения военно-воздушных сил и военно-морского флота на фоне растущих опасений в связи с возможным проведением Пхеньяном ядерного испытания».

Сеул, Иван Бабурин

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