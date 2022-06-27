Из убежищ на заводе «Азот» вышли более 150 мирных жителей

Посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник вечером в понедельник, 27 июня, сообщил, что убежища комбината «Азот» в Северодонецке покинули более 150 человек.

В своем Telegram-канале Мирошник написал: «Выход жителей из укрытий на Северодонецком «Азоте» продолжался сегодня небольшими группами, чтобы не вызвать новые обстрелы со стороны боевиков, находящихся в Лисичанске. Из убежищ «Азота» вышло сегодня более 150 человек, за два предыдущих дня – около 500 человек. Точное количество мирных граждан, находящихся в помещениях «Азота», назвать пока сложно, однако ранее считалось, что их там более 1,2 тыс. человек».

«Многие из тех, кто мог выйти с территории комбината и отправиться в ближайший пункт временного размещения, предпочли не покидать город, а дождаться в убежищах восстановления подачи электроэнергии и воды, чтобы перебраться в свои квартиры, если они сохранились, а также заниматься восстановлением населенного пункта», – сообщил посол ЛНР в России.

Северодонецк, Иван Бабурин

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