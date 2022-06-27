НАТО официально назначит Россию своей самой большой угрозой

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии саммита в Мадриде глав государств и правительств 30 стран альянса в понедельник, 27 июня, заявил, что на саммите военного блока Россия будет названа самой большой угрозой, – сообщает ТАСС.

Столтенберг, в частности, сказал: «Наша новая концепция приведет нас к эре стратегической конкуренции. Она ясно покажет, что Альянс воспринимает Россию как самую значительную и прямую угрозу нашей безопасности».

Генсек НАТО также назвал более невозможными партнерство и диалог между Россией и Альянсом.

«Россия ушла от партнерства и диалога, которые НАТО пыталась установить многие годы. Содержательный диалог, над которым мы работали много лет, не обсуждается. Однако, необходимо все еще иметь линии коммуникации, чтобы предотвращать инциденты и, надеюсь, на некотором этапе взаимодействовать по вопросу контроля над вооружениями», – отметил Столтенберг.

Что касается ситуации вокруг Калининграда, глава военного блока заявил следующее: «Я уверен, что Москва и президент Путин понимают наши коллективные гарантии, нашу готовность защищать каждый миллиметр территории альянса. Это наш главный сигнал, и, посылая его, мы предотвращаем конфликт. НАТО озабочена военным присутствием России в Калининградской области. Литва выполняет санкции стран ЕС и НАТО против РФ».

Брюссель, Иван Бабурин

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