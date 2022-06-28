Норвегия не пропустила груз для россиян на Шпицбергене

Грузы для российских поселений на Шпицбергене через КПП «Стурскуг» во вторник, 28 июня, отказалась пропустить Норвегия, отклонив просьбу России об исключении их из-под санкций, – сообщает норвежская телерадиокомпания NRK.

Телерадиокомпания со ссылкой на комментарий МИД сообщает: «Запрос, касающийся разрешения на перевозку продовольствия для российского шахтерского поселка Баренцбург на Шпицбергене, в МИД Норвегии направило посольство России в Осло от имени треста «Арктикугол». МИД королевства сообщил, что конкретный запрос о разрешении на транспортировку грузов был отклонен».

Как сообщает ТАСС, грузы в российские поселения на Шпицбергене ранее доставлялись из Мурманска в город Тромсё грузовиками через единственный КПП «Стурскуг» на границе РФ и Норвегии, а затем морским путем в Баренцбург.

В поселке проживает около 500 человек, включая вахтовиков-шахтеров, работающих на угольных шахтах российского треста «Арктикуголь».

Осло, Иван Бабурин

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