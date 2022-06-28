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Вторник, 28 июня 2022, 19:18 мск

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Норвегия не пропустила груз для россиян на Шпицбергене

Фото: pixabay.com

Грузы для российских поселений на Шпицбергене через КПП «Стурскуг» во вторник, 28 июня, отказалась пропустить Норвегия, отклонив просьбу России об исключении их из-под санкций, – сообщает норвежская телерадиокомпания NRK.

Телерадиокомпания со ссылкой на комментарий МИД сообщает: «Запрос, касающийся разрешения на перевозку продовольствия для российского шахтерского поселка Баренцбург на Шпицбергене, в МИД Норвегии направило посольство России в Осло от имени треста «Арктикугол». МИД королевства сообщил, что конкретный запрос о разрешении на транспортировку грузов был отклонен».

Как сообщает ТАСС, грузы в российские поселения на Шпицбергене ранее доставлялись из Мурманска в город Тромсё грузовиками через единственный КПП «Стурскуг» на границе РФ и Норвегии, а затем морским путем в Баренцбург.

В поселке проживает около 500 человек, включая вахтовиков-шахтеров, работающих на угольных шахтах российского треста «Арктикуголь».

Осло, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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