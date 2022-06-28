Путин заявил, что Россия контактирует со всеми политическими силами Афганистана

Президент России Владимир Путин на встрече с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном во вторник, 28 июня, заявил, что у России есть контакты со всеми политическими силами, представленными в Афганистане, – сообщает РИА Новости.

«У нас контакты есть со всеми политическими силами в этой стране», – сказал российский лидер и добавил, что все этнические группы, представленные в Афганистане, должны принимать полноценное участие в управлении страной.

Президент России, в частности, сказал: «Исходим из того, что все этнические группы, представленные в Афганистане, как это и звучало раньше, должны полноценно, принимать полноценное участие в управлении страной. Вот в этом ключе мы и будем продолжать работать».

Путин также обратил внимание на то, что делегация Афганистана была на Петербургском Международном Экономическом Форуме.

Душанбе, Иван Бабурин

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