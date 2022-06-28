Посольство Украины в Израиле выступило с критикой правительства этой страны

Посольство Украины в Тель-Авиве во вторник, 28 июня, опубликовало на свой странице одной из соцсетей постер с критикой в адрес правительства Израиля, – сообщают израильские СМИ.

Сообщается, что на украинском» постере, поделенном на две части изображен мужчина в костюме и написано: «Русским олигархам въезд свободный». На второй половине постера изображена плачущая женщина с ребенком и подписью: «Нет въезда для украинских женщин и детей без электронной визы».

В комментариях к постеру украинского дипведомства говорится, что вопреки достигнутым договоренностям правительство Израиля в одностороннем порядке запретило въезд в страну женщинам и детям с Украины, которые не имеют электронной визы.

«Это решение подвергает опасности жизни людей. В это же время олигархи из России и Беларуси свободно въезжают в Израиль», – говорится в сообщении посольства Украины в Израиле.

Тель-Авив, Иван Бабурин

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