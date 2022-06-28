Захарова прокомментировала возможный референдум в Шотландии о независимости от Великобритании

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во вторник, 28 июня прокомментировала объявление первого министра Шотландии Николы Стерджен о проведении референдума о независимости от Великобритании 19 октября 2023 года.

«Пришло время для независимости Шотландии», – заявила первый министр Шотландии .

В своем телеграм-канале Захарова, комментируя заявление шотландского премьера, написала: «Шотландский парламент опубликует законопроект по референдуму о независимости с запланированной датой голосования 19 октября 2023 года – первый министр Шотландии Никола Стерджен.

Лондон признал независимость Косова без референдума и без «специального закона». А мы знаем, что англичане – люди традиций и прецедентного права. Не так ли, министр Трасс?

Кстати, Лиз, а почему подданные ее Величества не хотят жить в такой успешной стране, как Британия, массово требуя независимости от Королевства? Оказывается, пока британская министр иностранных дел катается по прибалтийским странам на танке в поисках Чёрного моря и лоббирует поставки вооружений на Украину, ее страна трещит по швам».

В свою очередь газета Telegraph пишет, что представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заявил, что власти Соединенного королевства изучат предложение главы Шотландии Николы Стерджен по референдуму о независимости.

Представитель Джонсона сказал, что руководство страны считает, что приоритетом как для них самих, так и для правительства Шотландии должна быть «совместная работа с неустанным вниманием к вопросам, которые действительно важны для людей».

Москва, Иван Бабурин

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