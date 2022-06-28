США ввели санкции против ФСБ России

Государственный департамент США во вторник, 28 июня, «поместил под санкции» Федеральную службу безопасности Российской Федерации (ФСБ), – сообщают СМИ.

В опубликованном сообщении госдепа говорится: «Государственный департамент поместил под санкции ФСБ России, поскольку служба является политическим подразделением, агентством или инструментом правительства Российской Федерации. С начала вторжения России на Украину достоверные источники указывали на участие ФСБ в нарушении прав человека и нападках на украинских граждан».

Кроме того, американский госдеп обвинил ФСБ в том, что служба якобы принимает участие в «принудительном перемещении украинских граждан из мест их проживания» и якобы «совершает иные действия, направленные против них».

Согласно наложенным рестрикциям «вся собственность и активы, находящиеся в собственности ФСБ в случае их нахождения в США или под контролем лиц из США будут заблокированы. Любые организации, которые прямо или косвенно принадлежат одному или нескольким заблокированным лицам на 50% и более, также блокируются».

Вашингтон, Иван Бабурин

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