Американцы задержали нефтеналивной танкер из России

Нефтеналивной танкер, следовавший курсом из России в Новый Орлеан (шт. Луизиана) задержали власти США, – сообщает The Wall Street Journal.



WSJ со ссылкой на источники пишет, что танкер Daytona принадлежит греческой TMS Tankers. Судно было зафрахтовано компанией Vitol, базирующейся в США. Daytone отправилась с полуострова Тамань в начале июня с грузом мазута и вакуумного газойля (вид нефтепродукта, получаемый путем перегонки мазута, – прим. ред). Судно должно было прибыть в Новый Орлеан в воскресенье, 26 июня. Местные власти не позволили разгрузить танкер, и сейчас его проверяют сотрудники погранично-таможенной службы США.

Согласно сообщениям СМИ, информацию о маршруте судна подтверждают данные MarineTraffic. Судя по ним, Daytona сейчас стоит на якоре в реке Миссисиппи, в пригороде Нового Орлеана. Согласно информации сервиса, танкер прибыл туда 27 июня.

Вашингтон, Иван Бабурин

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