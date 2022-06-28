Турция поддержала вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Президент Финляндии Саули Ниинистё во вторник, 28 июня, заявил о поддержке Турцией вступления страны в НАТО, – сообщают СМИ.

В канцелярии президента Финляндии сообщили: «Турция поддержит членство Финляндии и Швеции в НАТО на саммите. Стороны подписали совместное заявление после переговоров в Мадриде. Конкретные шаги по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО союзники планируют согласовать в течение двух дней».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил: «Турция, Швеция и Финляндия по итогам переговоров заключили соглашение по безопасности, которое разблокирует процесс присоединения к альянсу».

В свою очередь, турецкий гостелеканал TRT Haber сообщил, что Турция, Швеция, Финляндия и НАТО подписали совместное заявление после переговоров в Мадриде. Церемония подписания состоялась сразу после переговоров с участием президента Турции Тайипа Эрдогана. С турецкой стороны документ подписал глава МИД Мевлют Чавушоглу.

В канцелярии президента Турции сообщили, что «Швеция и Финляндия взяли на себя обязательство не поддерживать РПК, YPG и FËTO.

Напомним, что Швеция и Финляндия передали заявку на вступление в НАТО 18 мая, тогда Анкара заблокировала процесс ее рассмотрения. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что наложил вето из-за позиции Стокгольма и Хельсинки по отношению к запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (КПК).

Мадрид, Иван Бабурин

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